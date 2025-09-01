Планшет с 11-дюймами и 9000 мАч Redmi Pad 2 Play Bundle вышел в Европе

Планшет оснащен 11-дюймовым экраном 2.5K (2560×1600, 274 ppi) с матовым покрытием, снижающим блики на 97%. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland для низкого уровня синего света, отсутствия мерцания и «комфортного воздействия на биоритмы». Поддерживаются 1,07 млрд цветов, частота обновления 90 Гц и сенсорная частота до 360 Гц (240 Гц со стилусом). Яркость достигает 500 нит, а на улице — 600 нит.

Планшет работает на MediaTek Helio G100-Ultra, имеет 4 ГБ RAM и 128 ГБ памяти, расширяемой до 2 ТБ. ОС — Xiaomi HyperOS 2 с функциями синхронизации вызовов, сети и буфера обмена.

Батарея 9000 мАч обеспечивает до 17 часов видео, 22 часов чтения, 234 часов музыки и 86 дней в режиме ожидания. Поддерживается быстрая зарядка 18 Вт через USB-C, адаптер в комплект не входит.

Камеры: задняя 8 МП, фронтальная 5 МП, обе снимают видео в 1080p. Звук обеспечивают четыре динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Подключение: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB 2.0.

Цена: €199,90