Ноутбуки и планшеты
14:22, 19 марта 2023
1 мин.

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra - просто "монстр": раскрыты характеристики

Самое главное - разогнанный Snapdragon

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra скорее всего будет использовать разогнанный Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и аккумулятор емкостью 10 880 мАч. Звучит интересно? Да. До выхода ждать долго? Нет. Если все пойдет по плану, запуск планшетов намечен на середину этого года.

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra - просто "монстр": раскрыты характеристики

Фото: Samsung

Вообще, о серии Samsung Galaxy Tab S9 известно очень мало. Прошлые слухи утверждали, что она будет обладать пыле- и водонепроницаемостью.

Новые же слухи гласят, что в Galaxy Tab S9 Ultra предположительно будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, разогнанная версия флагманского Snapdragon 8 Gen 2. Он также будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 10 880 мАч. Ждать осталось недолго, инсайдеры считают, что планшет поступит в продажу уже к концу августа этого года.

Новости партнеров
Новости партнеров