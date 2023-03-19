Планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra - просто "монстр": раскрыты характеристики

Вообще, о серии Samsung Galaxy Tab S9 известно очень мало. Прошлые слухи утверждали, что она будет обладать пыле- и водонепроницаемостью.

Новые же слухи гласят, что в Galaxy Tab S9 Ultra предположительно будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, разогнанная версия флагманского Snapdragon 8 Gen 2. Он также будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 10 880 мАч. Ждать осталось недолго, инсайдеры считают, что планшет поступит в продажу уже к концу августа этого года.