Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оснастят собственным чипом компании

Опубликовано 09 июня 2025, 09:001 мин.
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оснастят собственным чипом компанииИ зарядкой 120 Вт
В сеть просочилась информация о новом планшете от Xiaomi — Pad 7S Pro. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, устройство получит новый фирменный процессор XRing O1. Ранее он использовался в моделях Pad 7 Ultra и Xiaomi 15s Pro.
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Ожидается, что планшет получит большой 12,5-дюймовый LCD-экран. Он будет занимать промежуточное положение между Pad 7 Pro и Ultra, предлагая хорошие характеристики по более доступной цене.
Главная особенность — быстрая зарядка мощностью 120 Вт, что очень редко встречается в планшетах. Сертификация Bluetooth SIG подтвердила, что выйдут две версии планшета — обычная и версия Soft Light. Устройства также были замечены на сайте китайского регулятора 3C.
Официального анонса пока не было, но эксперты ожидают запуск в Китае уже до конца июня.