Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оснастят собственным чипом компании

Ожидается, что планшет получит большой 12,5-дюймовый LCD-экран. Он будет занимать промежуточное положение между Pad 7 Pro и Ultra, предлагая хорошие характеристики по более доступной цене.

Главная особенность — быстрая зарядка мощностью 120 Вт, что очень редко встречается в планшетах. Сертификация Bluetooth SIG подтвердила, что выйдут две версии планшета — обычная и версия Soft Light. Устройства также были замечены на сайте китайского регулятора 3C.

Официального анонса пока не было, но эксперты ожидают запуск в Китае уже до конца июня.