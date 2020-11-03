Ноутбуки и планшеты
Сегодня 20:03
Планшеты продолжают скупать по всему миру на фоне пандемии
Сейчас планшеты переживают лучший период за последние три года
Пандемия, каким бы странным это ни казалось, пошла на пользу некоторым отраслям бизнеса. В частности, благодаря карантинному периоду резко выросли продажи планшетов. И, как прогнозируют аналитики, до конца года они продолжат расти.
Аналитики Digitimes Research подсчитали, что в третьем квартале 2020 по всему миру скупили около 43,83 млн планшетов. Другие компании называют даже цифры побольше.
Аналитики считают, что в четвёртом квартале 2020 спрос на планшеты не упадёт, а увеличится на 7,3% в квартальном выражении. Благодаря этому продажи планшетов достигнут максимума за последние более чем три года.
По мнению экспертов, люди начали скупать планшеты потому, что оказались вынуждены учиться и работать из дома. При этом они более охотно приобретают устройства с 7- и 8-дюймовыми экранами.