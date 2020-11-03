Планшеты продолжают скупать по всему миру на фоне пандемии

Аналитики Digitimes Research подсчитали, что в третьем квартале 2020 по всему миру скупили около 43,83 млн планшетов. Другие компании называют даже цифры побольше.

Аналитики считают, что в четвёртом квартале 2020 спрос на планшеты не упадёт, а увеличится на 7,3% в квартальном выражении. Благодаря этому продажи планшетов достигнут максимума за последние более чем три года.

По мнению экспертов, люди начали скупать планшеты потому, что оказались вынуждены учиться и работать из дома. При этом они более охотно приобретают устройства с 7- и 8-дюймовыми экранами.