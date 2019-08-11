Планшеты продолжают терять покупателей

За второй квартал 2019 года во всём мире было продано 37,4 миллиона планшетов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером на рынке остаётся Apple с долей в 28,6%. За период с апреля по июнь компания поставила около 10,7 миллиона iPad. Тем не менее, это на 7% меньше, чем было в 2018 году. Чуть получше дела обстоят у Samsung. Во-первых, у компании и доля на рынке выросла (с 12,4% до 13,2%), а во-вторых поставки упали только на 1% — до 4,9 миллиона устройств.

Далее идёт Huawei. И у компании всё неплохо: она укрепила позицию на рынке (с 9,3% до 10,4%) и даже смогла увеличить продажи планшетов на 4% (до 3,9 миллиона).