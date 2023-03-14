Планшеты Samsung научили диагностировать старческое слабоумие

Samsung сотрудничала с медицинским стартапом Bottneuro AG. Он разработал технологию, которая идентифицирует область мозга, где возникает болезнь Альцгеймера. Затем проводится терапия с помощью нейростимулятора собственной разработки Mia Mind. Galaxy Tab S8+ используется для управления нейростимулятором и передачи данных о лечении. Эта разработка делает раннюю диагностику намного проще и доступнее.

Решение, разработанное в ходе этого исследования, будет предоставлено клиническим пациентам в больницах Швейцарии. Samsung планирует поставить 100 планшетов Galaxy Tab S8+ в июне.