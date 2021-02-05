Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:34
Планшеты снова растеряли популярность после снятия карантина
Аналитики делают неутешительные прогнозы
Аналитики Digitimes Research рассказали, что в четвёртом квартале мировые поставки планшетов достигли рекордного за последние 13 кварталов значения в 51,56 млн единиц. Однако специалисты спешат разочаровать производителей: уже в первом квартале 2021 года поставки ждёт снижение на 31%.
Аналитики сообщили, что мировые поставки планшетов выросли на 17,6% в четвёртом квартале 2020 года благодаря сезонному фактору и спросу на фоне пандемии коронавируса.
Также бренды ускорили темпы поставок из-за опасений по поводу обострения дефицита чипов в первой половине 2021 года. Покупкам планшетов способствовал и выпуск компанией Apple недорогого 10,2-дюймового iPad. Теперь же стоит ждать снижения поставок, главным образом из-за дефицита компонентов.
Аналитики также рассказали, что потребительский спрос смещается в сторону более крупных моделей.