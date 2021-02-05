Планшеты снова растеряли популярность после снятия карантина

Аналитики сообщили, что мировые поставки планшетов выросли на 17,6% в четвёртом квартале 2020 года благодаря сезонному фактору и спросу на фоне пандемии коронавируса.

Также бренды ускорили темпы поставок из-за опасений по поводу обострения дефицита чипов в первой половине 2021 года. Покупкам планшетов способствовал и выпуск компанией Apple недорогого 10,2-дюймового iPad. Теперь же стоит ждать снижения поставок, главным образом из-за дефицита компонентов.

Аналитики также рассказали, что потребительский спрос смещается в сторону более крупных моделей.