Планы изменились: Apple выпустит первый iPad Pro с OLED-дисплеем раньше ожидаемого

До последнего было неясно, как скоро выйдут обновлённые планшеты. Теперь же, благодаря интернет-источникам, мы знаем, что случится это скорее всего уже в I квартале 2024 года.

Учитывая, что линейка iPad Pro на базе M2 было представлено в октябре 2022 года, появление свежей серии с OLED-экранами в январе, феврале или марте 2024 года кажется довольно странным.

Но учитывая, что Apple, по слухам, не планирует серьёзных изменений дизайна, главное обновление могут связать с переходом на новый процессор M3.

Ранний запуск в 2024 году также может означать, что Apple хочет получить больше времени на подготовку ещё более крупного iPad Pro с 14,1-дюймовым экраном. Эта модель, возможно, будет оснащена более мощным процессором M3 Pro и сможет работать на модифицированной версии iPadOS 17.