Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 февраля 2025, 22:30
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«Плоскость» будущего складного устройства Apple назвали главной проблемой

Станет ли печатание самым большим его недостатком
По слухам, Apple работает над складным устройством, которое сможет функционировать как планшет и ноутбук. Несмотря на то что это звучит интересно, возникает одна серьезная проблема — набор текста.
«Плоскость» будущего складного устройства Apple назвали главной проблемой

© Ferra.ru

Если складное устройство Apple будет полностью экранным, оно, скорее всего, будет использовать виртуальную клавиатуру. Это означает, что печатать придется на плоской стеклянной поверхности, что может быть неудобно в течение длительного времени. В отличие от традиционных клавиатур, здесь отсутствует физическая обратная связь, что облегчает ошибочный ввод и затрудняет быстрый набор текста, не глядя вниз.

Apple может попытаться решить эту проблему с помощью тактильной обратной связи, подобной той, что есть в iPhone, или даже с помощью новой технологии, например клавиатуры из деформируемого стекла. Однако неизвестно, смогут ли эти решения действительно сравниться по ощущениям с физической клавиатурой, считают СМИ.

Apple известна тем, что дорабатывает продукты перед их выпуском, поэтому есть надежда, что они найдут решение.

Источник:DigitalTrends
Автор:Максим Многословный
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