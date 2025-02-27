«Плоскость» будущего складного устройства Apple назвали главной проблемой

Если складное устройство Apple будет полностью экранным, оно, скорее всего, будет использовать виртуальную клавиатуру. Это означает, что печатать придется на плоской стеклянной поверхности, что может быть неудобно в течение длительного времени. В отличие от традиционных клавиатур, здесь отсутствует физическая обратная связь, что облегчает ошибочный ввод и затрудняет быстрый набор текста, не глядя вниз.

Apple может попытаться решить эту проблему с помощью тактильной обратной связи, подобной той, что есть в iPhone, или даже с помощью новой технологии, например клавиатуры из деформируемого стекла. Однако неизвестно, смогут ли эти решения действительно сравниться по ощущениям с физической клавиатурой, считают СМИ.

Apple известна тем, что дорабатывает продукты перед их выпуском, поэтому есть надежда, что они найдут решение.