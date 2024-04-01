Плюсы и минусы флагманского планшета Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6S Pro идёт в комплекте с зарядкой на 120 Вт, кратким руководством, кабелем USB-C. Версия планшета у эксперта китайская, поскольку глобальная ещё не вышла.

Корпус у Pad 6S Pro выполнен из металла, качество сборки хорошее. Также качество звука у него заметно лучше, чем у предшественника, есть шесть динамиков.

Дисплей у новинки имеет диагональ 12,4 дюйма, матрицу IPS. Плотность пикселей — 294 PPI, разрешение — 3048×2032. Яркость экрана на деле максимум 760 люксов, а по обещаниям производителя — 900 нит. Максимальная частота обновления — 144 Гц.

У Xiaomi Pad 6S Pro присутствует сканер отпечатков пальцев. Работает он хорошо. Что касается процессора, то оснащён планшет Snapdragon 8 Gen 2. Оболочка — HyperOS, операционная система — Android 14. Есть версии с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а также с 256/512 ГБ и 1 ТБ постоянной.

Ёмкость аккумулятора — 10 000 мА*ч. При этом в PS Mark удалось получить всего 4 часа 43 минуты. Это на 144 Гц и со 100% яркости. До 100% заряжается планшет за 47 минут. При зарядке он не нагревается вообще, даже при быстрой.