Плюсы и минусы очень дорогого ноутбука Apple MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max

В выпуске на YouTube-канале THE ROCO протестировали MacBook Pro 16 на M2 Max, сравнив его с MacBook на процессоре M1 Pro. Насколько большая между ними всё-таки разница?

Блог рассказал о своих впечатлениях от MacBook Pro 16 с M2 Max спустя три недели пользования им. Из изменений в MacBook Pro 16 - поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6.0. Скорость передачи данных по Wi-Fi действительно стала выше: вы можете в этом убедиться, посмотрев изображения ниже.

Вместо HDMI 2.0 используется в новинке HDMI 2.1, который позволяет выводить изображение до 8К или 4К 240 Гц. Кардридер тоже стал быстрее (см. изображения ниже).