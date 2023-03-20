Ноутбуки и планшеты
18:52, 20 марта 2023
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Плюсы и минусы очень дорогого ноутбука Apple MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max

Стоит ли его брать вместо MacBook с M1 Pro?

Ведущий YouTube-канала THE ROCO рассказал о достоинствах и недостатках MacBook Pro 16 на мощнейшем M2 Max. Вот чем он отличается от ноутбука Apple на M1 Pro.

Плюсы и минусы очень дорогого ноутбука Apple MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max

Фото: THE ROCO

В выпуске на YouTube-канале THE ROCO протестировали MacBook Pro 16 на M2 Max, сравнив его с MacBook на процессоре M1 Pro. Насколько большая между ними всё-таки разница?

Блог рассказал о своих впечатлениях от MacBook Pro 16 с M2 Max спустя три недели пользования им. Из изменений в MacBook Pro 16 - поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6.0. Скорость передачи данных по Wi-Fi действительно стала выше: вы можете в этом убедиться, посмотрев изображения ниже.

Вместо HDMI 2.0 используется в новинке HDMI 2.1, который позволяет выводить изображение до 8К или 4К 240 Гц. Кардридер тоже стал быстрее (см. изображения ниже).

Слайд, который
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Фото: THE ROCO

Совсем никак не изменился у нового MacBook Pro 16 экран.

Самое удивительное в новом ноутбуке - это его автономность. При яркости в 50-60% во время веб-сёрфинга в браузере выдерживает Mac 8-10 часов без подзарядки. После проведения различных тестов в бенчмарках у ведущего к концу дня осталось ещё около 30% заряда. Связано это с тем, что у нового процессора - на два энергоэффективных ядра больше. Результаты тестов вы можете увидеть ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: THE ROCO

Главный минус MacBook Pro 16 - это его клавиатура. Она маленькая и неудобная: при пользовании ей постоянно промахиваешься пальцами мимо Enter и Shift. Но имеется в виду именно версия MacBook для Великобритании: лучшая клавиатура - американская.

Вывод

Производительность у MacBook Pro 16 с M2 Max действительно увеличилась, причём в два раза. Если вы создаёте различный контент и часто работаете с большими и тяжёлыми проектами, то лучше не берите M1 Pro или M2 Pro, так как вам может не хватить их мощности. Для подобных задач больше подойдёт как раз M2 Max.

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