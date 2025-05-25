Планшет тонкий (5,1 мм), весит 609 г и выполнен из алюминия. Внутри — мощный фирменный процессор XRing O1, выполненный по современному техпроцессу 3 нм, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-порт.

Для мультимедиа предусмотрены 8 динамиков с Dolby Atmos. Камеры тоже неплохие: 50 МП основная и 32 МП фронтальная для видеосвязи. Работает планшет на Android 15 с оболочкой HyperOS 2, где есть ИИ-функции — генерация текста, резюме, обработка изображений и другое.

Батарея — 12 000 мАч с очень быстрой зарядкой на 120 Вт. Цена в Китае — от 5 699 юаней (примерно $ 760).

Исходя из всех этих характеристик и особенностей, становится ясно, что «Xiaomi не пошла на компромисс ни в одном аспекте Xiaomi Pad 7 Ultra», пишет команда Gizmochina. Хотя планшеты высокого класса могут предложить дисплеи с высоким разрешением, они могут использовать ЖК-панели вместо OLED. Производители планшетов также предпочитают использовать флагманские чипы последнего поколения, а не последние версии, чтобы сэкономить. Но за 5 699 юаней Pad 7 Ultra — это полноценный флагман, который стоит своей цены, подытоживает СМИ.