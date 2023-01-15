Ноутбуки и планшеты
15:55, 15 января 2023
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Почему нельзя включать ноутбук сразу с мороза

Может привести к поломкам

Специалист сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев рассказал, почему опасно включать ноутбук сразу после улицы в морозные дни.

Почему нельзя включать ноутбук сразу с мороза

Фото: Unsplash

По словам эксперта, при перепаде температур на плате образуется конденсат, который иногда приводит к серьёзным поломкам. Он отметил, что рекомендуемый температурный диапазон для работы и хранения ноутбука варьируется от 5 до 30 градусов Цельсия.

После возвращения с мороза лучше не пользоваться устройством 1,5-2 часа.

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