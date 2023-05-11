Почему новый планшет Google Pixel Tablet вряд ли превзойдет Nexus 2013 года

В статье вспоминается время, когда усилия Google в области планшетов были на пике, отмеченное выпуском Motorola Xoom в 2011 году и последующих планшетов Nexus.

Планшет Nexus 7 2013 года, созданный в сотрудничестве Google и Asus, был особенно высоко оценен за улучшенную производительность, яркий дисплей и элегантный дизайн. Имея полный доступ к магазину Google Play Store, он предлагал универсальность и ценность за свою цену. Хотя последующие планшеты Google, такие как Nexus 9, Pixel C и Pixel Slate, не смогли воссоздать ту же формулу успеха, Nexus 7 второго поколения остается фаворитом среди пользователей благодаря идеальному сочетанию доступности, производительности и качества.

В статье признается, что сегодня потребность в преемнике Nexus 7 может быть менее актуальной, учитывая распространенность больших экранов телефонов.

Однако там же выражается разочарование непоследовательным подходом Google к планшетам и вспоминаются времена, когда компания предлагала уникальное, доступное и быстро обновляемое оборудование.

Повторит ли новый Google Pixel Tablet успех своего далекого предка – вопрос открытый. Но к нему уже есть вопросы.