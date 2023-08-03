Почему новый планшет Xiaomi Pad 6 достоин покупки

Эксперт YouTube-канала DimaViper протестировал новый Xiaomi Pad 6 с версией памяти 8/128 ГБ. Эта модель вполне может стать альтернативой флагманским планшетам от Apple и Samsung.

В комплекте с планшетом идёт кабель USB-C, документация, зарядка на 33 Вт. Предназначен Xiaomi Pad 6 для пользования именно в горизонтальной ориентации. Так будет удобнее всего смотреть фильмы или листать ленту соцсетей. К тому же у него очень тонкие для планшета рамки.

Экран у Xiaomi Pad 6 - один из лучших, которые сегодня только ставят на планшеты. Единственный его минус в матрице: IPS вместо AMOLED. Частота обновления дисплея у Pad 6 - 144 Гц, диагональ - 11 дюймов.

Железо на Xiaomi Pad 6 стоит мощное. Это Snapdragon 870 с поддержкой 5G. Результаты его тестирования - ниже.