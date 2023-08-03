Почему новый планшет Xiaomi Pad 6 достоин покупки

Почему новый планшет Xiaomi Pad 6 достоин покупкиУ него есть несколько весомых плюсов
Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал о новом планшете Xiaomi Pad 6 и об особенностях его работы.
Эксперт YouTube-канала DimaViper протестировал новый Xiaomi Pad 6 с версией памяти 8/128 ГБ. Эта модель вполне может стать альтернативой флагманским планшетам от Apple и Samsung.
В комплекте с планшетом идёт кабель USB-C, документация, зарядка на 33 Вт. Предназначен Xiaomi Pad 6 для пользования именно в горизонтальной ориентации. Так будет удобнее всего смотреть фильмы или листать ленту соцсетей. К тому же у него очень тонкие для планшета рамки.
Экран у Xiaomi Pad 6 - один из лучших, которые сегодня только ставят на планшеты. Единственный его минус в матрице: IPS вместо AMOLED. Частота обновления дисплея у Pad 6 - 144 Гц, диагональ - 11 дюймов.
Железо на Xiaomi Pad 6 стоит мощное. Это Snapdragon 870 с поддержкой 5G. Результаты его тестирования - ниже.
PUBG вы сможете запустить на Xiaomi Pad 6 с ультра-графикой. Всё идёт плавно, хотя планшет при этом нагревается.
Фронтальная камера у планшета имеет разрешение 8 МП, задняя камера - 13 МП. Поддерживают камеры режим HDR, есть также на Xiaomi Pad 6 вспышка. Видео на основную камеру записывать вы сможете даже в 4К, причём со стабилизацией. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Максимальная громкость планшета составляет около 90 дБ.
Вывод
Практически по всем параметрам планшет Xiaomi Pad 6 показывает себя достойно. Хотя ему, возможно, ещё не хватает поддержки сим-карт, разъёма для расширения памяти, разъёма для наушников, но даже в таком виде его без проблем сейчас можно брать.