Почему пользователям iPhone стоит отказаться от покупки планшета Samsung

Во-первых, iMessage недоступен на планшетах Galaxy Tab. Вы потеряете такие функции, как групповые чаты, реакции и обмен медиафайлами. Во-вторых, Apple AirDrop не работает с устройствами Android, а значит, обмен файлами между iPhone и Galaxy Tab зависит от более медленных облачных сервисов.

Еще одна проблема — работа с приложениями. iPad работает на iPadOS, предлагающей оптимизированные приложения для больших экранов. Galaxy Tab, однако, часто ощущаются как «огромные телефоны» с меньшим количеством приложений, предназначенных для планшетов.

Экосистема Apple также выигрывает за счет непрерывности. Такие функции, как Handoff и Universal Clipboard, позволяют iPhone и iPad работать вместе без проблем. Планшеты Galaxy Tab не могут сравниться с ними по интеграции.

Аксессуары — еще один недостаток. Аксессуары Apple, такие как AirPods или Apple Pencil, не работают с планшетами Galaxy Tab. Samsung предлагает альтернативные варианты, но они не смогут так же хорошо интегрироваться в систему Apple.