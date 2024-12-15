Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 15 декабря 2024, 18:55
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Почему пользователям iPhone стоит отказаться от покупки планшета Samsung

Этому действительно есть причины
Пользователям iPhone не стоит покупать планшет Samsung, посоветовали Gizmochina. Если вы пользуетесь iPhone, планшет Galaxy Tab может вам не подойти. Эти два устройства не очень хорошо работают вместе, создавая неудобства, считает обозреватель Gizmochina.
Почему пользователям iPhone стоит отказаться от покупки планшета Samsung
© Ferra

Во-первых, iMessage недоступен на планшетах Galaxy Tab. Вы потеряете такие функции, как групповые чаты, реакции и обмен медиафайлами. Во-вторых, Apple AirDrop не работает с устройствами Android, а значит, обмен файлами между iPhone и Galaxy Tab зависит от более медленных облачных сервисов.

Еще одна проблема — работа с приложениями. iPad работает на iPadOS, предлагающей оптимизированные приложения для больших экранов. Galaxy Tab, однако, часто ощущаются как «огромные телефоны» с меньшим количеством приложений, предназначенных для планшетов.

Экосистема Apple также выигрывает за счет непрерывности. Такие функции, как Handoff и Universal Clipboard, позволяют iPhone и iPad работать вместе без проблем. Планшеты Galaxy Tab не могут сравниться с ними по интеграции.

Аксессуары — еще один недостаток. Аксессуары Apple, такие как AirPods или Apple Pencil, не работают с планшетами Galaxy Tab. Samsung предлагает альтернативные варианты, но они не смогут так же хорошо интегрироваться в систему Apple.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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