Подключение к новым Mac сломало приложения на iPhone

Сообщается, что приложения «падают» сразу после открытия. То есть пользоваться ими совершенно невозможно. Первые сообщения об этой проблеме появились ещё в декабре 2020 года, через месяц после запуска новых Mac на фирменных процессорах.

По словам пользователей, проблемы начинаются после синхронизации iPhone или iPad с компьютером через Finder. Иногда у владельцев устройств не получается не только запустить приложения, но и даже установить новые через App Store.

Apple пока не может объяснить причины происходящего. Но, скорее всего, скоро исправит проблему.