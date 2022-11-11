«Подрыв трёх мостов»: россиянка пожаловалась на поисковые запросы в новом планшете из Турции

20:17, 11 ноября 2022
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«Подрыв трёх мостов»: россиянка пожаловалась на поисковые запросы в новом планшете из ТурцииДевушка недоумевает
Россиянка купила в Турции новый Android-планшет и заметила на нём странные поисковые запросы. Её историю рассказала «Газета.ру».
В строке поиска на домашнем экране планшета были видны следующие запросы: «Гибель человечества», «Воздушная тревога», «Подрыв трёх мостов».
Газета.ру
Не исключено, что планшет не был такой уж новый. Хотя девушка утверждает, что включила устройство в первый раз, выбрала русский язык и указала страну локации — Россия, а потом в поисковой строке появились надписи. Россиянка заявила, что не пользовалась до этого планшетом и не искала в нём новости, то есть алгоритмы не могли успеть подстроиться. Про то, успела ли она зайти в свои аккаунты, девушка не сообщает.