Пока iPad нет: Huawei привезла в Россию недорогой планшет для работы и учёбы

В новом Huawei MatePad дисплей занимает 84% фронтальной поверхности корпуса. Экран поддерживает яркость до 470 нит и обеспечивает низкий уровень вредного синего излучения. Стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения позволяет писать, рисовать и делать заметки прямо на экране. У него есть 4096 степеней нажатия и письмо при наклонённом положении.

Планшет работает под управлением Harmony OS 2, имеет аудиосистему с четырьмя динамиками, настроенными специалистами компании Harman Kardon. Аккумулятор ёмкостью 7250 мАч обеспечивает работу в режиме ожидания до 28 дней и до 12 часов непрерывного воспроизведения локального видео с разрешением 1080p. Есть поддержка зарядки мощностью 22,5 Вт.

Новый Huawei MatePad появится в продаже с 4 марта 2022 года. Вот его стоимость: