Пока iPad нет: Huawei привезла в Россию недорогой планшет для работы и учёбы

Пока iPad нет: Huawei привезла в Россию недорогой планшет для работы и учёбыОт 20 тысяч рублей
В новом Huawei MatePad дисплей занимает 84% фронтальной поверхности корпуса. Экран поддерживает яркость до 470 нит и обеспечивает низкий уровень вредного синего излучения. Стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения позволяет писать, рисовать и делать заметки прямо на экране. У него есть 4096 степеней нажатия и письмо при наклонённом положении.
Планшет работает под управлением Harmony OS 2, имеет аудиосистему с четырьмя динамиками, настроенными специалистами компании Harman Kardon. Аккумулятор ёмкостью 7250 мАч обеспечивает работу в режиме ожидания до 28 дней и до 12 часов непрерывного воспроизведения локального видео с разрешением 1080p. Есть поддержка зарядки мощностью 22,5 Вт.
Новый Huawei MatePad появится в продаже с 4 марта 2022 года. Вот его стоимость:
- 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) — 28 990 рублей (в комплекте со стилусом)
- 4 ГБ + 128 ГБ (LTE) — 26 990 рублей
- 4 ГБ + 64 ГБ (LTE) — 23 990 рублей
- 4 ГБ + 64 ГБ (Wi-Fi) — 19 990 рублей