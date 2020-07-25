Показан концепт самого маленького iPad mini

При этом будущий iPad mini сохранит 7,9-дюймовый дисплей, однако получит намного более тонкие рамки. Благодаря этому общая площадь планшета уменьшится. В сущности, это будет почти безрамочный iPad mini в стиле iPad Pro. Также вместо Touch ID в нём будет использоваться Face ID.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что Apple выпустит новый iPad mini с чуть увеличенным дисплеем в первой половине 2021 года. В 9to5mac полагают, что в реальности есть два варианта развития событий. Либо компания действительно увеличит экран iPad mini, чтобы отделить его от 6,7-дюймового iPhone 12, либо Apple всё-таки поработает с рамками, чтобы уместить большой дисплей в форм-фактор 7,9-дюймового планшета.

Издание 9to5mac также привело сравнение концептуального iPad mini от Ortolani и современного 7,9-дюймового iPad.