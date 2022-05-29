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Показан редкий прототип ноутбука-предшественника Apple MacBook

Редкие фото
PowerBook G4 был последним ноутбуком Apple перед выпуском MacBook и переходом на чипы Intel. Этот компьютер продавался в период с 2001 по 2006 год. YouTube-канал Computer Clan показал редкие кадры 17-дюймового прототипа PowerBook G4.
Показан редкий прототип ноутбука-предшественника Apple MacBook

Ноутбук отличается красивой красной платой. Поскольку это прототип устройства, PowerBook G4 получил отделку из необработанного алюминия. Автор YouTube-канала также указывает на массу стикеров, которые помогали понять, откуда взялась каждая деталь.

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Ещё одно отличие этого компьютера от коммерческой версии заключается в том, что прототип не получил надпись «PowerBook G4» на дисплее. Ноутбук работал под управлением Mac OS X Tiger версии 10.4.11, оснащался процессором PowerPC G4 с тактовой частотой 1 ГГц и памятью DDR SDRAM объёмом 512 МБ.

Источник:9to5mac
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