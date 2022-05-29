Показан редкий прототип ноутбука-предшественника Apple MacBook

Ещё одно отличие этого компьютера от коммерческой версии заключается в том, что прототип не получил надпись «PowerBook G4» на дисплее. Ноутбук работал под управлением Mac OS X Tiger версии 10.4.11, оснащался процессором PowerPC G4 с тактовой частотой 1 ГГц и памятью DDR SDRAM объёмом 512 МБ.