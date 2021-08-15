Показан внешний вид MacBook со слотом под стилус

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:22
Показан внешний вид MacBook со слотом под стилусApple запатентовала такое устройство
Apple разрабатывает ноутбук MacBook Pro со встроенной док-станцией для стилуса. Apple Pencil можно будет использовать на трекпаде и сенсорном экране.
Это стало известно из патента компании. На основе этих документов промышленный дизайнер, главный редактор Yanko Design сделал 3D-рендеры вероятного MacBook Pro:
Как видно по рендерам, слот под стилус располагается над клавишами с цифрами. Apple Pencil удерживается на месте с помощью магнита, а также будет заряжаться, когда находится в отсеке.
Стилус будет разработан специально для MacBook. Поэтому он будет оснащён несколькими кнопками. С помощью Apple Pencil можно будет регулировать яркость экрана, громкость мультимедиа или, например, размер кисти, если пользователь рисует эскиз на экране MacBook.
Пока неясно, когда такой ноутбук выйдет на рынок.