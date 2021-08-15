Показан внешний вид MacBook со слотом под стилус

Как видно по рендерам, слот под стилус располагается над клавишами с цифрами. Apple Pencil удерживается на месте с помощью магнита, а также будет заряжаться, когда находится в отсеке.

Стилус будет разработан специально для MacBook. Поэтому он будет оснащён несколькими кнопками. С помощью Apple Pencil можно будет регулировать яркость экрана, громкость мультимедиа или, например, размер кисти, если пользователь рисует эскиз на экране MacBook.

Пока неясно, когда такой ноутбук выйдет на рынок.