Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5

Официальных подробностей о Mi Pad 5 пока мало. Известно, что планшет получит поддержку стилуса, металлическую конструкцию и возможность подключения к сетям LTE и 5G.

Согласно слухам, в новую серию планшетов войдут три модели: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite и Mi Pad 5 Pro. Все они будут оснащены 10,9-дюймовыми IPS-дисплеями частотой обновления 120 Гц. Стандартная версия и Pro будут работать на процессоре Snapdragon 870, а модель Lite — на Snapdragon 860.