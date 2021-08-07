Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5

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Сегодня в 12:39
Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5Скоро уже презентация
Xiaomi выпустила новый рекламный постер планшета Mi Pad 5, дебют которого намечен на 10 августа. На тизере мы можем разглядеть закруглённые углы экрана устройства и физическую клавиатуру.
Конечно, клавиатура встроена в чехол. По фото мы можем увидеть, что он имеет структуру кожи.
Xiaomi
Официальных подробностей о Mi Pad 5 пока мало. Известно, что планшет получит поддержку стилуса, металлическую конструкцию и возможность подключения к сетям LTE и 5G.
Согласно слухам, в новую серию планшетов войдут три модели: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite и Mi Pad 5 Pro. Все они будут оснащены 10,9-дюймовыми IPS-дисплеями частотой обновления 120 Гц. Стандартная версия и Pro будут работать на процессоре Snapdragon 870, а модель Lite — на Snapdragon 860.