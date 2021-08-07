Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5

Скоро уже презентация
Xiaomi выпустила новый рекламный постер планшета Mi Pad 5, дебют которого намечен на 10 августа. На тизере мы можем разглядеть закруглённые углы экрана устройства и физическую клавиатуру.
Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5

Конечно, клавиатура встроена в чехол. По фото мы можем увидеть, что он имеет структуру кожи.

Показана физическая клавиатура к новому планшету Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi

Официальных подробностей о Mi Pad 5 пока мало. Известно, что планшет получит поддержку стилуса, металлическую конструкцию и возможность подключения к сетям LTE и 5G.

Согласно слухам, в новую серию планшетов войдут три модели: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite и Mi Pad 5 Pro. Все они будут оснащены 10,9-дюймовыми IPS-дисплеями частотой обновления 120 Гц. Стандартная версия и Pro будут работать на процессоре Snapdragon 870, а модель Lite — на Snapdragon 860.