Ноутбуки и планшеты
Сегодня 20:58
Показана новая операционная система Apple для планшетов
iPadOS 14
Помимо iOS 14 на сегодняшней онлайн-презентации была показана новая операционная система Apple для планшетов iPad.
Это iPadOS 14. Она, в принципе, базируется на уже представленной iOS 14. Например, в iPadOS 14 тоже есть домашний экран с виджетами. Кроме того, Apple расширила список приложений для планшетов с уникальными элементами дизайна (например, сайдбарами). Интерфейсы Siri и входящих звонков стали модульными, а не полноэкранными. Также в iPadOS 14 есть обновлённый дизайн поиска.
Что касается Apple Pencil, то теперь пользователи могут писать им в любом текстовом поле, и написанное будет автоматически конвертироваться в текст. Рисунки же будут преобразовываться в ровные фигуры. Рукописный текст можно выделять и редактировать, как обычный машинописный.