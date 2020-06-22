Показана новая операционная система Apple для планшетов

Это iPadOS 14. Она, в принципе, базируется на уже представленной iOS 14. Например, в iPadOS 14 тоже есть домашний экран с виджетами. Кроме того, Apple расширила список приложений для планшетов с уникальными элементами дизайна (например, сайдбарами). Интерфейсы Siri и входящих звонков стали модульными, а не полноэкранными. Также в iPadOS 14 есть обновлённый дизайн поиска.

Что касается Apple Pencil, то теперь пользователи могут писать им в любом текстовом поле, и написанное будет автоматически конвертироваться в текст. Рисунки же будут преобразовываться в ровные фигуры. Рукописный текст можно выделять и редактировать, как обычный машинописный.