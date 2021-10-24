Показана внешность следующего MacBook Air с белой «чёлкой»

Инсайдеры подтверждают, что грядущий MacBook Air получит веб-камеру разрешением 1080p, поддержку 30-Вт зарядки. У модели не будет кулера. Авторы рендеров добавили на рисунки и «чёлку», в которой вполне вероятно будет располагаться веб-камера.

Информатор утверждает, что стартовая цена новых MacBook Air незначительно поднимется. Выйдут они в середине 2022 года.