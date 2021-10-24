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Сегодня в 14:54
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Показана внешность следующего MacBook Air с белой «чёлкой»Остаётся надеяться, что Apple на это не пойдёт
Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился рендерами грядущего MacBook Air. Их рисовали на основе имеющейся информации.
Речь идёт о полностью обновлённом MacBook Air на процессоре M2, который должен выйти в 2022 году. Авторы рендеров получили информацию о наличии порта USB-C, MagSafe, белой клавиатуре с большими функциональными клавишами, белых рамках и цветах корпуса.
Инсайдеры подтверждают, что грядущий MacBook Air получит веб-камеру разрешением 1080p, поддержку 30-Вт зарядки. У модели не будет кулера. Авторы рендеров добавили на рисунки и «чёлку», в которой вполне вероятно будет располагаться веб-камера.
Информатор утверждает, что стартовая цена новых MacBook Air незначительно поднимется. Выйдут они в середине 2022 года.
Источник: FrontPageTech