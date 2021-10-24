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Показана внешность следующего MacBook Air с белой «чёлкой»

Остаётся надеяться, что Apple на это не пойдёт
Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился рендерами грядущего MacBook Air. Их рисовали на основе имеющейся информации.
Показана внешность следующего MacBook Air с белой «чёлкой»

Речь идёт о полностью обновлённом MacBook Air на процессоре M2, который должен выйти в 2022 году. Авторы рендеров получили информацию о наличии порта USB-C, MagSafe, белой клавиатуре с большими функциональными клавишами, белых рамках и цветах корпуса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инсайдеры подтверждают, что грядущий MacBook Air получит веб-камеру разрешением 1080p, поддержку 30-Вт зарядки. У модели не будет кулера. Авторы рендеров добавили на рисунки и «чёлку», в которой вполне вероятно будет располагаться веб-камера.

Информатор утверждает, что стартовая цена новых MacBook Air незначительно поднимется. Выйдут они в середине 2022 года.

Источник: FrontPageTech