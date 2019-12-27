Показана внешность следующих iPad Pro

Информатор Стив МакФлай (Steve H.McFly) опубликовал изображения планшетов с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма. Если верить инсайдеру, оба iPad Pro получат тройную камеру, как у iPhone 11 Pro. В целом же, внешне устройства похожи на представителей предыдущего поколения. Кроме того, iPad Pro 2020 года пророчат процессор A13X. Больше подробностей об ожидаемых новинках нет.

Вот рендеры iPad Pro 11 2020: