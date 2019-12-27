Ноутбуки и планшеты
Сегодня 21:03
Показана внешность следующих iPad Pro
С камерой, как у последних iPhone
В следующем году Apple должна представить две новые модели в линейке планшетов iPad Pro. Сетевой инсайдер уже поделился рендерами устройств.
Информатор Стив МакФлай (Steve H.McFly) опубликовал изображения планшетов с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма. Если верить инсайдеру, оба iPad Pro получат тройную камеру, как у iPhone 11 Pro. В целом же, внешне устройства похожи на представителей предыдущего поколения. Кроме того, iPad Pro 2020 года пророчат процессор A13X. Больше подробностей об ожидаемых новинках нет.
Вот рендеры iPad Pro 11 2020:
А вот iPad Pro 12,9 2020:
Анонс новинок ожидается в марте. Некоторые считают, что тогда же Apple представит iPhone SE 2.