Показаны концепты необычных расцветок для новейших MacBook Air

Сегодня в 14:33
1 мин.
Показаны концепты необычных расцветок для новейших MacBook AirЖаль, что мы вряд ли увидим такие цветовые решения в ближайшее время
Компания Apple официально представила полностью обновленный M2 MacBook Air на WWDC на этой неделе. Хотя дизайн нового MacBook Air впечатляет, ему не хватает разнообразия цветовых решений. Новый концепт от Паркера Ортолани представляет "MacBook Air, который мог бы быть".
Новый MacBook Air доступен в четырех цветах: полуночном, звездном, космическом сером и серебристом. iMac, напротив, доступен во впечатляющем множестве семи цветов: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, голубом и серебристом. При анонсе iMac в прошлом году компания объяснила, что множество цветовых вариантов позволяет iMac быть "самым индивидуальным" из когда-либо выпущенных.
К сожалению, эта философия не распространяется на новый MacBook Air, несмотря на некоторые ранние слухи. Концепт Ортолани позволяет представить, как выглядел бы MacBook Air, если бы он больше вдохновлялся 24-дюймовым iMac.