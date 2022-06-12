Показаны концепты необычных расцветок для новейших MacBook Air

Жаль, что мы вряд ли увидим такие цветовые решения в ближайшее время

Компания Apple официально представила полностью обновленный M2 MacBook Air на WWDC на этой неделе. Хотя дизайн нового MacBook Air впечатляет, ему не хватает разнообразия цветовых решений. Новый концепт от Паркера Ортолани представляет "MacBook Air, который мог бы быть".