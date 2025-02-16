Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах Huawei

Опубликовано 16 февраля 2025, 16:131 мин.
Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах HuaweiС помощью приложения GoPaint
Завершился конкурс цифровой живописи GoPaint 2024, в котором участвовали более 350 художников со всей России. Работы создавались в приложении GoPaint на планшетах HUAWEI MatePad.
Жюри, в состав которого вошли преподаватель МГАХИ им. В. И. Сурикова Евгения Воронова и художник Глеб Солнцев, отметило высокий уровень работ.
Первое место заняла Maria Liompu за выразительную композицию, передающую гармонию двух миров.
Второе место разделили три автора: uselense, perelli и Sashaa, чьи работы выделяются оригинальными идеями и глубиной цвета.
Третье место получили 10 художников за стильные и детализированные работы.
Четвёртое место досталось 15 авторам за разнообразие стилей и профессиональное владение цифровыми инструментами.
Победители получат новые устройства HUAWEI и возможность участвовать в разработке креативных инструментов для GoPaint.
Источник:МГАХИ им. В. И. Сурикова
Автор:Максим Многословный