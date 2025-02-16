Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах Huawei

Жюри, в состав которого вошли преподаватель МГАХИ им. В. И. Сурикова Евгения Воронова и художник Глеб Солнцев, отметило высокий уровень работ.

Первое место заняла Maria Liompu за выразительную композицию, передающую гармонию двух миров.