Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 февраля 2025, 16:13
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Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах Huawei

С помощью приложения GoPaint
Завершился конкурс цифровой живописи GoPaint 2024, в котором участвовали более 350 художников со всей России. Работы создавались в приложении GoPaint на планшетах HUAWEI MatePad.
Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах Huawei
© Ferra.ru

Жюри, в состав которого вошли преподаватель МГАХИ им. В. И. Сурикова Евгения Воронова и художник Глеб Солнцев, отметило высокий уровень работ.

Первое место заняла Maria Liompu за выразительную композицию, передающую гармонию двух миров.

Показаны самые лучшие картины, нарисованные на планшетах Huawei

© Maria Liompu

Второе место разделили три автора: uselense, perelli и Sashaa, чьи работы выделяются оригинальными идеями и глубиной цвета.

© Sashaa

Третье место получили 10 художников за стильные и детализированные работы.

© AnZeiris Art

Четвёртое место досталось 15 авторам за разнообразие стилей и профессиональное владение цифровыми инструментами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Sairax

Победители получат новые устройства HUAWEI и возможность участвовать в разработке креативных инструментов для GoPaint.