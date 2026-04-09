Похоже, Apple не была готова к спросу на самый дешевый MacBook Neo

Опубликовано 09 апреля 2026
Похоже, Apple не была готова к спросу на самый дешевый MacBook NeoНе хватает процессоров
MacBook Neo по цене 599 долларов стал хитом, видимо, неожиданно для самой Apple. Компания, как пишут СМИ, столкнулась с нехваткой чипов для его производства.
Чтобы сделать ноутбук недорогим, Apple поставила внутрь «дефектные» смартфонные процессоры A18 Pro. У них не работало одно графическое ядро из шести. Вместо того чтобы выбрасывать их, компания просто отключала дефектное ядро и использовала такие чипы в ноутбуке. По сути, они доставались Apple почти бесплатно.
План был рассчитан на 5−6 миллионов ноутбуков. Но желающих купить Neo оказалось гораздо больше.
Что теперь будет? Либо придется заказывать чипы у TSMC. Но заводы и так работают на пределе. Либо снять с продажи самую дешёвую версию за 599 долларов, оставив только модель за 699 долларов.
