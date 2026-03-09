По информации инсайдера @SuperDimensional, Huawei может представить сразу два компьютера на базе собственной системы HarmonyOS уже в первой половине этого года.

Один из них — обновлённая версия Huawei MateBook 14. Компания может изменить название и оставить просто MateBook. Предполагается, что цена этой модели составит около 5000 юаней (57 000 рублей) или немного больше.

Вторая новинка — Huawei MateBook Neo. По предварительным данным, его стоимость может быть около 4000 юаней (45 000 рублей). Apple MacBook Neo оценили примерно в 4599.

Тяжело поверить, но СМИ пишут, что MateBook Neo может получить до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 ТБ. При этом пока неизвестно, какой процессор будет использоваться.