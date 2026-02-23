Похоже, в этом году Nvidia выпустит ноутбуки на собственных процессорах

Опубликовано 23 февраля 2026, 22:451 мин.
Похоже, в этом году Nvidia выпустит ноутбуки на собственных процессорахИ со своими видеокартами, очевидно
Nvidia планирует до конца года представить ноутбуки на базе собственных процессоров, сообщили WSJ. Процессоры будут построены на архитектуре Arm и объединят в себе центральный процессор, графику и блоки для работы с ИИ.
Nvidia поставляла в ноутбуки в основном видеокарты, процессоры в таких гаджетах были сторонние. Как пишут СМИ, такие производители, как Dell и Lenovo, уже готовят модели с новыми чипами. По замыслу Nvidia, они якобы смогут конкурировать с ноутбуками Apple по производительности и времени работы.
Ни цен, ни характеристик, ни тем более точного срока анонса СМИ не дают. Поэтому к информации стоит отнестись со скепсисом, хоть такой шаг со стороны «зеленых» вполне логичен — у AMD-то свои процессоры есть, как и видеокарты.