Похоже, в ноутбуке Huawei с собственной ОС ещё и собственный процессор

Опубликовано 10 мая 2025, 10:301 мин.
Похоже, в ноутбуке Huawei с собственной ОС ещё и собственный процессорПК на HarmonyOS с чипом Kirin X90
Huawei официально представила первый компьютер на операционной системе HarmonyOS 5 на конференции в Шэньчжэне. Так, утечка подтвердила, что устройство оснащено новым чипом Kirin X90, разработанным HiSilicon, дочерней компанией Huawei. Это первый процессор компании для ПК, созданный на 7-нм техпроцессе SMIC.
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HarmonyOS PC — это собственная операционная система Huawei, созданная для ноутбуков и призванная конкурировать с Windows и macOS. Она поддерживает нативные приложения и интегрируется с устройствами Huawei, обеспечивая экосистему между смартфонами, планшетами и ПК. Новый интерфейс включает верхнюю панель управления, похожую на Control Center, и нижний док для приложений.
Kirin X90, вероятно, использует архитектуру ARM с ядрами Taishan, оптимизированными для высоких нагрузок, таких как обработка данных и ИИ-задачи. Хотя он, возможно, уступает по мощности чипам Apple M4 или Snapdragon X Elite. Ожидается, что ноутбук с HarmonyOS и Kirin X90 выйдет 19 мая, пока только для Китая. Цена и глобальная доступность остаются неизвестными.