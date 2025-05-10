Похоже, в ноутбуке Huawei с собственной ОС ещё и собственный процессор

Kirin X90, вероятно, использует архитектуру ARM с ядрами Taishan, оптимизированными для высоких нагрузок, таких как обработка данных и ИИ-задачи. Хотя он, возможно, уступает по мощности чипам Apple M4 или Snapdragon X Elite. Ожидается, что ноутбук с HarmonyOS и Kirin X90 выйдет 19 мая, пока только для Китая. Цена и глобальная доступность остаются неизвестными.