Полмиллиона рублей потратит Госдума на чистку рабочих планшетов

Заявку нашли на официальном сайте госзакупок под номером 0173100009619000062. Она называется «Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования аппаратно-программного комплекса зала заседаний Совета Государственной Думы». Максимальная цена контракта составляет 900 тысяч рублей. Из них 502,4 тысячи будут отданы за чистку планшетных компьютеров (по 6280 рублей за устройство).

За эти деньги у планшетов оценят сохранность внешнего вида, а также протрут экраны мягкой тканью, смоченной специальным чистящим средством. Кроме того, специалисты должны будут проверить состояние соединительных кабелей, блока питания, сенсорного экрана и корректность вывода информации.