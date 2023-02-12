«Полностью открытый»: этот ноутбук можно легко и дёшево модернизировать

Ноутбук не продаётся напрямую его создателями. Это концептуальный дизайн, который люди или компании могут использовать для создания реальных версий устройства. Цель портативного компьютера Balthazar — предоставить пользователям полный контроль над работой с компьютером. Авторы проекта хотят уйти от закрытых аппаратных архитектур, которые сегодня используют многие производители.

Всё устройство с головы до ног построено с использованием открытых стандартов и спроектировано таким образом, чтобы его можно было обслуживать и обновлять по очень низкой цене. Ноутбук также не использует операционные системы Windows, полностью предназначен для работы с Linux.

Поскольку устройство ориентировано больше на функциональность, чем на форму, оно достаточно массивное. Спецификации включают специализированную SoC на основе архитектур CPU RISC-V и ISA. Эта платформа работает на плате SoM (или System on a Module), которую можно заменить и обновить. Оперативная память также размещена на этой карте. Также используется 13,3-дюймовый экран Full HD с соотношением сторон 16:10 и светодиодной подсветкой, аккумулятор ёмкостью более 10 000 мАч, съёмный модуль камеры и эргономичная клавиатура.

К сожалению, сроки завершения проектирования ноутбука Balthazar ещё не установлены, однако команда уже работает над своим первым прототипом.