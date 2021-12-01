Пользователей предупредили о подорожании игровых ноутбуков в 2022 году

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:45
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Пользователей предупредили о подорожании игровых ноутбуков в 2022 годуИз-за повышения стоимости компонентов
Глава компании-производителя игрового оборудования Razer подтвердил, что цены на игровые ноутбуки следующего поколения вырастут в 2022 году.
В начале следующего года Intel и AMD представят свои новые мобильные архитектуры. Они увеличат планку производительности. Ожидаются флагманские видеокарты AMD Radeon RX 6000M и RTX 3080 Ti для ноутбуков.
К сожалению, за производительность придётся много платить. По словам генерального директора Razer, из-за значительного увеличения стоимости компонентов ноутбуки Razer следующего поколения тоже будут стоить дороже.
Сейчас самый дорогой ноутбук Razer Blade стоит $3700, а самый дешёвый — Blade 15 Base — $1800.
Новое поколение устройств должны показать на выставке CES 2022, которая пройдёт в январе.
Источник: Videocardz