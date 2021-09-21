Пользователи Apple довольны своими компьютерами больше покупателей любых других марок

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Пользователи Apple довольны своими компьютерами больше покупателей любых других марокРечь об американцах
В сети опубликовали последний отчёт удовлетворённости устройствами American Customer Satisfaction (ACSI). Из него стало ясно, что устройства Apple лидируют в рейтинге.
Как отмечает издание PhoneArena, iPhone неизменно занимает высокие места в опросах об удовлетворённости пользователей, но теперь отчёт раскрывает позиции iPad и MacBook.
Опрос проводили среди 7960 американцев в период с 7 июля 2020 по 26 июня 2021 года. Оказалось, что своими устройствами Apple довольны 82% пользователей. Это наибольший показатель среди других производителей. За «яблочной» компанией следует HP с уровнем удовлетворённости 80% (тоже хорошим).
Третье место получила Acer (79%). Такие же результаты у Samsung. Посмотреть полный список можно на картинке ниже: