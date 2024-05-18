Пользователи новейших iPad Pro M4 начали жаловаться на зернистость экрана

На 13" модель жалоб кратно меньше, однако, они тоже есть. Пользователи рассказывают, что зернистость наиболее сильно проявляется при слабом освещении или низкой яркости, либо при тусклых или серых цветах.

Следует отметить, что 11" дюймовые дисплеи для iPad Pro производит Samsung, а 13" — LG.

Apple пока не ответила на жалобы пользователей, и ещё неизвестно, программная это проблема или аппаратная. Если первое, тогда вендор может исправить ошибку в ближайших обновлениях, а если второе, возможно, придётся менять дисплей; либо — заменить устройство.