После новых ограничений 32 компании захотели собирать ноутбуки в Индии

Эта инициатива согласуется с кампанией премьер-министра Нарендры Моди «Сделай в Индии», направленной на активизацию местного производства.

Программа стимулирования производства (PLI) стоимостью 2 млрд долларов, представлена была в мае. Цель программы - поднять производственные мощности Индии. В список уже вошли такие технологические титаны, как Hewlett Packard Enterprise Co, Dell Technologies, Asus, Acer, Lenovo.

По словам министра информационных технологий Ашвини Вайшнава (Ashwini Vaishnaw), PLI может принести стране еэегодные инвестиции в размере $294,24 млн и потенциально создать 75 тыс рабочих мест.