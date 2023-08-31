После новых ограничений 32 компании захотели собирать ноутбуки в Индии

После новых ограничений 32 компании захотели собирать ноутбуки в ИндииА также компьютеры и планшеты
Группа международных гигантов электронной промышленности охотно присоединяется к индийским технологическим производствам. Программа стимулирования производства ноутбуков, планшетов и серверов в Индии, на которую подали заявки 32 компании, стартовала с большим успехом. Ранее страна ввела обязательное лицензирование импортных ноутбуков, планшетов и ПК.
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Эта инициатива согласуется с кампанией премьер-министра Нарендры Моди «Сделай в Индии», направленной на активизацию местного производства.
Программа стимулирования производства (PLI) стоимостью 2 млрд долларов, представлена была в мае. Цель программы - поднять производственные мощности Индии. В список уже вошли такие технологические титаны, как Hewlett Packard Enterprise Co, Dell Technologies, Asus, Acer, Lenovo.
По словам министра информационных технологий Ашвини Вайшнава (Ashwini Vaishnaw), PLI может принести стране еэегодные инвестиции в размере $294,24 млн и потенциально создать 75 тыс рабочих мест.