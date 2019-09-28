Последний iPad вскрыли и не нашли там ничего нового

iPad седьмого поколения получил экран побольше — 10,2 дюйма вместо 9,7 — и боковой разъём для подключения клавиатуры. На этом внешние отличия заканчиваются.

Что касается внутренних, то эксперты iFixit обнаружили в новом iPad 3 ГБ оперативной памяти (на один ГБ больше, чем в прошлом). Аккумулятор у планшета больше не стал, в отличие от батареи iPhone 11 Pro Max. Он по-прежнему имеет ёмкость 8827 мАч.

Ремонтопригодность же новинки специалисты оценили очень низко — 2 балла из 10.

Напомним, самая дешёвая версия iPad с 32 ГБ стоит 27 990 рублей.