Повышение цен из-за ИИ добралось до iPad и MacBook

Недавнно Тим Кук признал, что компания больше не может сдерживать рост себестоимости, поэтому вынуждена перекладывать расходы на покупателей. Например, базовый iPad подорожал на 100 долларов (с $349 до $449), а 11-дюймовый iPad Pro — сразу на $200 (теперь $1199).

Особенно сильно удар пришёлся на компьютеры. Начальная версия бюджетного MacBook Neo теперь стоит на $100 больше, а 13-дюймовый MacBook Air подорожал на $200.

Даже компактная приставка Apple TV 4K прибавила в цене $70, а маленькая колонка HomePod mini теперь стоит $129 вместо $99. В среднем все товары подорожали примерно на $247.