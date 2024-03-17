Появилась утечка о планшете Vivo Pad 3 Pro до официальной презентации

Появилась утечка о планшете Vivo Pad 3 Pro до официальной презентацииЖдем 26 марта
Отраслевые источники предполагают, что это устройство под кодовым названием PA2473 будет представлено на китайском рынке как Vivo Pad 3 Pro. Хотя в листинге GeekBench нет четкого названия чипсета, подсказки указывают на мощный MediaTek Dimensity 9300. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти это позволяет отнести Pad 3 Pro к категории флагманских планшетов.
Более ранние слухи дают представление о других потенциальных спецификациях. Pad 3 Pro сможет похвастаться большим 12,95-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 3K. Объем памяти может достигать 512 Гб, а аккумулятор на 11 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки (по слухам, 66 или 80 Вт) обещает длительную работу. Подробности о камере говорят об одном 13-Мп основном датчике на задней панели и 8-Мп фронтальной камере.