Появились новые живые фото планшета/ноутбука Huawei MatePad Edge

Судя по фото, планшет находится в защитном чехле. Видны тонкие рамки вокруг экрана. Также на снимках видно клавиатуру, которая выглядит “компактной”.

Кроме планшета, инсайдер показал часы Watch Ultimate 2 и, вероятно, наушники FreeBuds Pro 5. Часы получили ремешок с двухцветным дизайном. Наушники же почти не изменились внешне.