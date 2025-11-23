Появились новые живые фото планшета/ноутбука Huawei MatePad Edge

Опубликовано 23 ноября 2025, 12:451 мин.
Появились новые живые фото планшета/ноутбука Huawei MatePad EdgeРелиз скоро
В сети появились новые живые фотографии планшета/ноутбука Huawei MatePad Edge. Теперь можно рассмотреть его заднюю панель.
Снимками поделился инсайдер в Weibo. По внешнему виду MatePad Edge напоминает модель MatePad Pro 13.2 — камера расположена в верхнем углу в круглом модуле. Внутри — два сенсора, размещённые вертикально, горизонтальная LED-вспышка и фирменная маркировка XMAGE.
Судя по фото, планшет находится в защитном чехле. Видны тонкие рамки вокруг экрана. Также на снимках видно клавиатуру, которая выглядит “компактной”.
Кроме планшета, инсайдер показал часы Watch Ultimate 2 и, вероятно, наушники FreeBuds Pro 5. Часы получили ремешок с двухцветным дизайном. Наушники же почти не изменились внешне.