Появились первые результаты тестов производительности нового MacBook Air с чипом M2

В бенчмарке Geekbench 5 MacBook Air с чипом M2 и 16 ГБ памяти набрал 1899 баллов в одноядерном и 8965 баллов в многоядерном тестах. Это примерно такие же оценки, как у 13-дюймового MacBook Pro с чипом M2, что подтверждает практически одинаковую производительность ноутбуков в синтетическом тестировании, как и в случае с моделями на M1.

Несмотря на то, что чип M2 одинаков в MacBook Air и MacBook Pro в тестах Geekbench, MacBook Pro всё же может лучше работать в реальных условиях во время длительных ресурсоёмких рабочих нагрузок, поскольку, в отличие от MacBook Air, у него есть вентилятор.