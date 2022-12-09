Появились результаты теста производительности процессора Apple M2 Max. Он будет стоять в MacBook 2023 года

‌M2‌ Max набрал 2027 баллов в одноядерном и 14 888 баллов в многоядерном тестах. Для справки: чип ‌M1 Max‌ показывает 1755 в одноядерном и 12 334 баллов в многоядерном. То есть мы видим прирост на 14% и 17% соответственно.

Ожидается, что новый процессор будет установлен в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro.