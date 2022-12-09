Ноутбуки и планшеты
13:58, 09 декабря 2022
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Появились результаты теста производительности процессора Apple M2 Max. Он будет стоять в MacBook 2023 года

Есть неплохой прирост

В сети опубликовали результаты тестов производительности Geekbench для ещё не объявленного процессора M2 Max. Они свидетельствуют о довольно значительном приросте.

Появились результаты теста производительности процессора Apple M2 Max. Он будет стоять в MacBook 2023 года

Фото: Unsplash

‌M2‌ Max набрал 2027 баллов в одноядерном и 14 888 баллов в многоядерном тестах. Для справки: чип ‌M1 Max‌ показывает 1755 в одноядерном и 12 334 баллов в многоядерном. То есть мы видим прирост на 14% и 17% соответственно.

Ожидается, что новый процессор будет установлен в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro.

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