Появился Pocket 386 - ноутбук для “ностальгирующих”: 8 МБ оперативной памяти

Благодаря слоту CompactFlash для хранения данных и внешним разъемам для подключения дополнительных портов, Pocket 386 сочетает в себе ретро-шарм и универсальность, что делает его уникальным дополнением к линейке воссозданных ретро-систем, доступных на Aliexpress, пишут СМИ.

В настоящее время цена на него составляет 30000 рублей, но ради "атмосферы" можно и раскошелиться.