Появился Pocket 386 - ноутбук для “ностальгирующих”: 8 МБ оперативной памяти

Опубликовано 22 июня 2024, 18:45
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Появился Pocket 386 - ноутбук для “ностальгирующих”: 8 МБ оперативной памятиИ это далеко не всё
Любителям ретро-компьютеров Pocket 386 предлагает "ностальгическое путешествие" в эпоху времен Windows 3.1. При цене в 30000 рублей этот ноутбук воссоздает атмосферу ПК конца 80-х годов в полусовременном дизайне. Он работает на Ali M6117, в который интегрирован Intel 80386 с частотой 40 МГц, и оснащен 8 МБ оперативной памяти, звуковой картой Yamaha OPL3 и IPS-дисплеем с разрешением 800x480.
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Хотя технически он может работать под управлением Windows 95, его производительность лучше всего подходит для приложений MS-DOS и Windows 3.x, предлагая практичный вариант для винтажных программ и игр.
Благодаря слоту CompactFlash для хранения данных и внешним разъемам для подключения дополнительных портов, Pocket 386 сочетает в себе ретро-шарм и универсальность, что делает его уникальным дополнением к линейке воссозданных ретро-систем, доступных на Aliexpress, пишут СМИ.
В настоящее время цена на него составляет 30000 рублей, но ради "атмосферы" можно и раскошелиться.