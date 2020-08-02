Предсказан выход недорогого iPad 8

Это значит, что планшет будет иметь дизайн, как у старых моделей, но новое «железо». Если верить инсайдеру, то место платформы A10 Fusion займёт A12.

Сообщается, что предполагаемый iPad 8 получит такой же экран, какой был у модели седьмого поколения, — 10,2 дюйма. У планшета тоже будет Touch ID в клавише Home. Будут ли предусмотрены какие-то изменения в iPad кроме процессора, пока неясно.

Напомним, в мае аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщал, что Apple работает над двумя новыми моделями iPad: с экраном 10,8 дюйма и 9 дюймов.