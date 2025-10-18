Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 9−275HX с 24 ядрами и 24 потоками, разгоняющимся до 5,4 ГГц. Red Magic обещает до 40% более высокую производительность по сравнению с 14-й серией HX. Видеокарты на выбор: RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090. Объём памяти до 64 ГБ RAM и 2 ТБ SSD.

Система охлаждения MagicCool 2.0 сочетает тепловые трубки, вентиляторы и фазовые материалы для контроля температуры.

Ноутбук поддерживает Thunderbolt 5, 2.5G LAN, HDMI 2.1 и несколько USB-портов. Top Player System позволяет менять режимы производительности, а MORA AI использует голосовое управление.

Стоимость в Китае: