Представлен лёгкий и компактный ноутбук-трансформер с 4K-экраном

Экран у ноутбука-трансформера, кстати, 13-дюймовый. Яркость его достигает 400 кд/м2. Само по себе устройство получилось на 13% меньше своего предшественника. Весит всего 1,27 килограмма.
Из интересных особенностей у ноутбука — возможность выключать питание web-камеры при помощи специальной кнопки (это понравится параноикам). Работают разные версии устройства на процессорах Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения.
Без подзарядки Spectre x360 может проработать до 22 часов. Поддерживает быструю зарядку (50% за полчаса).
Ноутбук-трансформер на базе Intel Core i5, с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ будет стоить $1099. Модель с Intel Core i7, 16 ГБ «оперативки», SSD на 512 ГБ и дисплеем AMOLED 4K оценена в $1499. Продажи начнутся в октябре.