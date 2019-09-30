Представлен лёгкий и компактный ноутбук-трансформер с 4K-экраном

Экран у ноутбука-трансформера, кстати, 13-дюймовый. Яркость его достигает 400 кд/м2. Само по себе устройство получилось на 13% меньше своего предшественника. Весит всего 1,27 килограмма.

Из интересных особенностей у ноутбука — возможность выключать питание web-камеры при помощи специальной кнопки (это понравится параноикам). Работают разные версии устройства на процессорах Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения.