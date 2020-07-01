Представлен мини-ноутбук размером с карманную консоль

Модель называется OngeGx1. Её габариты составляют 172 x 132 x 20 мм, а вес — 635 граммов. Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 12 000 мАч.

OngeGx1 представлен в вариантах с 8 или 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3, SSD на 256 ГБ или 512 ГБ, с 4G или 5G модемом. Ноутбук также можно использовать с набором съёмных игровых контроллеров. Диагональ экрана у него равна 7 дюймам, в то время как у Nintendo Switch она составляет 6,2 дюйма. То есть ноутбук размерами аналогичен консоли. Да и позиционируется он тоже как игровой. Его клавиатура даже обладает RGB подсветкой.

Что касается портов, то у OngeGx1 есть два USB-C, один USB 3.0 Type-A, micro HDMI, 3,5-мм аудиоразъём и слот для microSD. Цены на ноутбук начинаются с $839.