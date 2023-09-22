Представлен мощнейший в истории Microsoft ноутбук — Surface Laptop Studio 2

Ноутбук Laptop Studio 2, цена которого составляет 1 999,99 долларов, отличается значительными внутренними улучшениями: четырехъядерные Intel Core 11-го поколения и GeForce 3050 Ti заменены на процессоры 13-го поколения и GeForce RTX 4050 и 4060 на выбор.

Примечательно, что это первое x86-устройство Surface с NPU для нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения, оснащенное процессором Intel Movidius 3700VC.

Базовая модель включает процессор i7-13700H с интегрированной графикой и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ.

Surface Laptop Studio 2 сохранил 14,4-дюймовый экран с разрешением 2400×1600 и теперь оснащен портом USB-A и кардридером microSD наряду с портами Thunderbolt 4, разъемом для наушников и Surface Connect.